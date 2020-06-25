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§ NG.kz
Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого казахстанца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфекционист Равиля Егембердиева объяснила, можно ли в домашних условиях принимать сильнодействующие противовирусные препараты и антибиотики и рассказала о домашнем лечении коронавирусной инфекции.
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§ nmv85
Re: Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 25.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни в одной аптеке нет Ингавирина, да что там говорить сегодня с утра парацетамол не могла купить. Люди скупили все как горячие пирожки. Надо ли, помогает ли, не важно, главное купить. Как с той гречкой. Вирус лечи его не лечи он все равно свои дни пребывания в организме возьмет.
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§ alex_60
Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого казахстанца
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то мне интуиция говорит, что тот кто впрок покупает , тот и того...
так что не тревожьте судьбу свою.
раньше времени.
все идет своим чередом.

[Исправлено: alex_60, 25.06.2020 - 12:04]
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* Тот самый
Re: Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также рекомендуется витамин С и противовирусный препарат "Ингавирин"


Эх, доктор, это Вы зря. Сейчас те, кто не верил в коронавирус, побегут закупаться гречкой, спичкой, солью и ингавирином :lol: :lol: :lol:
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