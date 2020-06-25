nmv85 Re: Коронавирус: Что должно быть сейчас в аптечке у каждого... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 34

Регистрация: 23.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Ни в одной аптеке нет Ингавирина, да что там говорить сегодня с утра парацетамол не могла купить. Люди скупили все как горячие пирожки. Надо ли, помогает ли, не важно, главное купить. Как с той гречкой. Вирус лечи его не лечи он все равно свои дни пребывания в организме возьмет.