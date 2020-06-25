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§ NG.kz
26 случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые случаи заражения КВИ зарегистрированы в Костанае, Лисаковске и Аулиекольском районе, среди них 13 мужчин и 13 женщин. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в информационном областном штабе.
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§ alex_60
Re: 26 случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже не расписывают по городам и весям,где,сколько ..
а то тут мечтали что распишут по районам города ,
где больные появляются .
военная тайна..
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* Тот самый
26 случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а то тут мечтали что распишут по районам города ,


Да сделали б сайт со статистикой, как китайцы. Они вносят данные по населенным пунктам, а там уже статистика собирается в отчёты по городам/провинциям/стране. Хотя сайт даже есть коронавирус2020.кз, но...
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