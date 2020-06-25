Тот самый 26 случаев COVID-19 с симптомами выявлены в Костанайской области #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 806

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:12 Цитата: alex_60:

а то тут мечтали что распишут по районам города ,



Да сделали б сайт со статистикой, как китайцы. Они вносят данные по населенным пунктам, а там уже статистика собирается в отчёты по городам/провинциям/стране. Хотя сайт даже есть коронавирус2020.кз, но...