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≡ Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый асфальт		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Уральска, проживающий в посёлке Зачаганск, снял на видео свежеуложенный асфальт по улице Гринько. На видео он продемонстрировал, как асфальт разваливается от того, что его копают палочкой от мороженого.
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§ antonK
Re: Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 25.06.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну расковырял и расковырял
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* Тот самый
Re: Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.06.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, ну что за люди такие пошли. Один негорючий декор на домах поджигал, этот асфальт ковыряет палочкой от мороженого. А это ж дорогой асфальт, наверняка в миллиард тенге обошёлся.

Просто специальная современная технология - бетонно-асфальтовое покрытие. Необходимо подождать дождя, тогда образуется цементный раствор, покрытие превратится в бетон и наберёт прочность.
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§ андрей 117
Re: Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 25.06.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
написано же отсутствовал специалист из акимата контролирующий процесс ремонта. :-x
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§ сайлау курманов
Re: Житель Уральска палочкой от мороженого расковырял новый...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.06.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что? Сколько надо акиматовских контролёров за вами, козе капусту доверили, ну-ну далеко пойдем
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