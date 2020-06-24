таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4144





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1837

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Цитата: drakon:

Авокадо.Посмотрим, что получится.





Я прорастила из семени. Очень долго находилось в воде. Потом скорлупа треснула и появился росток, высадила в землю. Сейчас высота растения уже 39 см. Ничего особенного. Нижние листья стали ржаветь и сохнуть. Наверное, нужен особый уход