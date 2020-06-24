Козлов я Re: Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1440

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37



А почему нельзя сразу все сделать по-людски? Это я уже насчет ремонта, про укладку сразу не говорю. Почему нельзя сразу приехать на машине, привезти с собой новую брусчатку,песок,трамбовку и тут же заменить старую? Нет, надо чтобы несколько дней люди себе ноги попереломали, а потом сделаем!