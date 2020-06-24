/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил подписчик "НГ" в Instagram. Ранее читатели жаловались, что новая брусчатка в районе Ж/д вокзала уже в неприглядном виде, хотя ремонт еще не завершен.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1440
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


А почему нельзя сразу все сделать по-людски? Это я уже насчет ремонта, про укладку сразу не говорю. Почему нельзя сразу приехать на машине, привезти с собой новую брусчатку,песок,трамбовку и тут же заменить старую? Нет, надо чтобы несколько дней люди себе ноги попереломали, а потом сделаем!
Профайл

§ Дантист
Re: Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А толку? Ну заменили несколько штук, качество ее от этого не улучшится.
Профайл

§ yudjin
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6725
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.06.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А почему нельзя сразу все сделать по-людски?

Что-то вы вопросы какие-то риторические задаете.
И ответить некому... бруЩаточный король на больничном.
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае

Че, так можно было что ли?) (с) Мелкосрочный ремонт внутри долгосрочного ремонта.) Износилось, амортизация) Истоптали каблуками в пыль) То ли еще будет)
Профайл

§ elektron
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы чего издеваетесь все, а климат, что не в счёт?
Профайл

§ Coopidon
Re: Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 626
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.06.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам скоко ложечек сахара в чай? Пять или шесть?
Мине две, но токо шоб я видел..
Почему старые мазанки из кизяка и соломы стояли десятки лет, а чудесный сорвеменый высокотехнологичный цемент а заодно и асфальт растворяется после первого дождя?
Парадокс!
Может плитку уже делать из старых проверенных материалов?
:-o
Профайл

§ Змея Подколодная
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может плитку уже делать из старых проверенных материалов

Это дорого.
Профайл

§ elektron
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5255
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Это дорого.

Точно, распиливать будет нечего :lol:
Профайл

§ Змея Подколодная
Рассыпавшуюся брусчатку вынули из тротуара в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.06.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а климат, что не в счёт?

Резко-континентальный. Резко континенталит все: брусчатку, асфальт целыми улицами. Деревья выкорчевывает с корнями целыми аллеями. Кронирует тополя, березы и местный бюджет. Суровый климат.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 51
Пользователей: 1
Всего: 52

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 67.34 Ko -
^ Наверх