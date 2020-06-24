abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12087





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4288

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:44 Цитата-/Ну это же очевидно, там вездесущий путлер Хотя так обозвать одного из величайших президентов России/









Ой да что вы ведётесь на неумелую попытку разжечь с**чь на ровном месте) для башкира-"юли" эта тема так же важна как для меня Максовская тема про ИИ но есть значит некая задача развить эту тему на форуме) вот башкир и выступает тут как некий дешёвый триггер, вы на него агритесь попутно поднимая и обсасывая эту тему со всех сторон)