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§ NG.kz
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39161
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний тест на COVID-19 дал положительный результат, о чем глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что продолжит работать дистанционно в режиме самоизоляции.
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* Дантист
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что вы как дети,если Ельбасы заразился, то каждый уважающий себя чиновник обязан последовать его примеру, (дай аллах ему здоровья).
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* Дантист
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что вы как дети,если Ельбасы заразился, то каждый уважающий себя чиновник обязан последовать его примеру, (дай аллах ему здоровья).
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§ maxsaf
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
каждый уважающий себя чиновник обязан последовать его примеру

Токаев то здоров?))
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* Дантист
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 какой процент из тендера на госзакупку подавления негатива получаешь, может и мы дружно подключимся?
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§ yudjin
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6725
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.06.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
если Ельбасы заразился, то каждый уважающий себя чиновник обязан последовать его примеру

Может это квест такой... в новое правительство попадут не все, а только переболевшие?

Вот зря он на всех совещаниях оперативного штаба без маски сидел... все в масках, а он нет!
Вот и непорочное заражение случилось.
Хотя о чем я, наверное он посещал сотни госпитализированных, в качестве моральной поддержки главы региона? А может считал пассажиропоток в дачных автобусах? А может в супермаркете отмерял расстояние между людьми на кассе?
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§ yudjin
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6725
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.06.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Токаев то здоров?))

Был бы не здоров, по Москве бы не гулял.
Вот Елбасы не поехал, видать не здоров.
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§ maxsaf
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Был бы не здоров, по Москве бы не гулял.

Еще не вечер))
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§ сайлау курманов
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.06.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непорочное заражение, о это что-то новое!
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§ yudjin
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6725
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.06.20 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Непорочное заражение, о это что-то новое!

Ну это я так охарактеризовал первую заболевшую в городе, когда еще не было ни одного случая. Весь подъезд тогда закрыли... от кого заразилась сидя в декрете не понятно, круг контактных - все здоровы и сама никого не заразила.
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§ abaika95
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/abaika95 какой процент из тендера на госзакупку подавления негатива получаешь, может и мы дружно подключимся?/





Зачем вы мне? Если вы сами себя тут подовляете?) Мне уже самому скучно иногда и на негатив тянет)
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* Coopidon
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.06.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако!?
Я удивлён...
И что, акимат уже огородили и привезли контейнер для мусора?
Выставили Polosia?
И Аким будет руководить лёжа под аппаратом ИВЛ?
Проводить совещания и отдавать приказания?

Героический человек...

:-o
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* Змея Подколодная
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скипетр и державу. Чтобы комплект.
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* Coopidon
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.06.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, надо распределить очередь и назначить ответственных. Кто когда везет баурсаки к акимату. Чтобы не было толкучки и всем запертым в акимате хватило баурсаков на всех. Чтобы не было голодных и голодающих.
А также казы, карта, шужук, бешбармак и кумыс.
Надо поднапрячься и обеспечить всех акиматских горячей пищей.
Не время экономить, товарищи.
Большое дело делаем.
8-)
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* Змея Подколодная
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1160
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всем запертым в акимате

А дверь уже заварили? Замок повесили? Стражи порядка стоят? Акиматовские хитрые, могут через окно сигануть.
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