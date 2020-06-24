Цитата: elektron:

Человек не видящий очевидного, не может реально оценить происходящее.

Юле можно только посочувствовать - несчастный человек. здесь её не устраивают традиции азиатов, в России - власть и "вата". Ей нравится Украина, но она почему-то не там. Глубоко несчастный человек - это очень тяжело.