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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/не люблю жареное тесто, политое медом. Да и фигура от него портится./


Пивной живот портится от чак-чака?) Грусть какая,ну дык переходи на здоровое питание
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Вы бы уж определились, обречению или ватнику завидовать.
Хотя ума-разума данное определение всё равно не придаст. ;-)
Человек не видящий очевидного, не может реально оценить происходящее. 8-)
ПС: действительность происходящего. Можно обратится к ВОЗ, что они поэтому поводу скажут. :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 24.06.2020 - 18:00]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так недалеко до этого/



По краю но не заступаем)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1837
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваю, что некоторые форумчане сейчас гуглят болезнь под номером F 63.9.
Или неужели у меня столь высокий уровень доверия на форуме? :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Или неужели у меня столь высокий уровень доверия на форуме?

Ну тут я не в курсе. 8-)
А вот Цитата:
таноми52:
болезнь под номером F 63.9.

Что то прыгучей оказалась :lol:
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.06.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Человек не видящий очевидного, не может реально оценить происходящее.

Юле можно только посочувствовать - несчастный человек. здесь её не устраивают традиции азиатов, в России - власть и "вата". Ей нравится Украина, но она почему-то не там. Глубоко несчастный человек - это очень тяжело.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12846
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
болезнь под номером F 63.9.

Я допускаю что влюбленность могли таковой признать, но любовь - это более глубокое понятие. Да и, скорее всего, кем-то натянуто за уши. И очень странно будет, если я ошибаюсь, когда любовь - это отклонение, а гомосексуализм - норма.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5253
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но она почему-то не там.

Ну это же очевидно, там вездесущий путлер :lol:
Хотя так обозвать одного из величайших президентов России... Я просто не знаю, давно бы куда закрыли, в некоторых таких "свободных" странах 8-)
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