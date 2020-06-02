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Страница 29 из 29«1...272829
Куратор темы: maxsaf
* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
он понятия не имел будет ли это хорошо

Так по итогу не совсем понятно, хорошо получилось или так себе, просто мы привыкли, да и сравнить особо не с чем)) Как может может быть торнадо и извержение вулканов это хорошо? Или аппендикс. Откровенно говоря - туфта, многое при Разумном Создании можно было бы и поразумнее спроектировать. Ощущение, что либо состряпано на "отцепись", либо пущено на самотек, что и требовалось доказать :lol:
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.06.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Пришёл к выводу что перенос не возможен. Копирование - да, сколько угодно.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Пришёл к выводу что перенос не возможен. Копирование - да, сколько угодно.

Перенос - это же копирование с удалением. Когда мы файлы с компа на комп переносим - нас же не парит, что это не тот же файл, а его копия))
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.06.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не парит, верно. Если рассматривать "загрузку" как файл для стороннего пользователя. Для родственников там, или для кого-нибудь совсем постороннего с больным воображением. А для "загружаемого" электронный вариант не будет им самим никогда. Об этом говорил.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А для "загружаемого" электронный вариант не будет им самим никогда.

Ну это только пока оригинал существует. Потом и эта проблема исчезает.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья:

Искусственный интеллект нуждается во "сне" для большей эффективности
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.06.20 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинальная статья на сайте национальной лаборатории в Лос Аламосе
Это ж как бы получается что автомобиль с ИИ в качестве водителя тоже будет "засыпать на ходу" и зачем он такой нужен?
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это ж как бы получается что автомобиль с ИИ в качестве водителя тоже будет "засыпать на ходу" и зачем он такой нужен?

Зачем? Ночью выспится.))) На самом деле надо понимать простые вещи - для ИИ есть два основных процесса - обучение и сортировка (ну или выбор, как частный случай сортировки из двух элементов). Процесс обучения затрачивает ресурсы, время, энергию. Десятки и сотни тысяч итераций, корректирующих веса нейронных связей. Использование же уже обученной нейросети намного проще и не требует огромных ресурсов.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.06.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теоретически ИИ автомобиля может продолжать обучение у своего водителя, когда режим автопилота отключен, но никто же не заставляет ИИ обрабатывать и запоминать все немедленно. Можно же все записи с камер, лидар и прочие датчики и сенсоры сохранять во время езды, а потом на парковке или по ночам обрабатывать эту информацию и до обучаться по ней. Или еще проще - со всех автомобилей мира записи и данные уйдут на сервера завода, супер компьютер обучится по тем, где не было аварий, и обновит ИИ автомобиля.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искусственный интеллект сочинил оригинальную песню на основе текстов Nirvana

https://youtu.be/GogY7RQFFus
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