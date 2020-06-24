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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1831
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну до лубви. Что она делает с человеком. Невероятно.



Кстати,ВОЗ официально включила любовь в список психических заболеваний и присвоила ей номер F63.9.
Любо́вь (F63.9) — психическое заболевание, параноидального типа относящееся к категории F63.9 согласно международному шифру заболеваний. Любовь характерна сходством с синдромом навязчивых состояний, и входит в группу психических отклонений «расстройство привычек и влечений», наряду с алкоголизмом, игроманией, токсикоманией и, клептоманией.
Каково? ;-)
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