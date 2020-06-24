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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Проще же меня обсуждать, нежели новости - думать не надо, мозг вообще не участвует))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что новости.
Новость она на то и новость, прочитал и забыл.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если каждую новость обсуждать,
То это коллапс мозга может наступить.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А каменты мои значит незабываемые, так?))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
То это коллапс мозга может наступить.

Вы ничем не рискуете. Это не случается дважды)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это не случается дважды))

Ты, Зин, на грубость нарываешься,Всё, Зин, обидеть норовишь!Тут за день так накувыркаешься…Придёшь домой — там ты сидишь!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8682
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче лесом.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на грубость нарываешься

Серьезно? Это я то нарывался? А как же #12027? С памятью у вас все гораздо печальнее, чем я предполагал.))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Придёшь домой — там ты сидишь!

Так вы к себе домой идите. Тут вы в гостях, не забывайте.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Цирк шапито.


Цитата:
alex_60:
Тут за день так накувыркаешься…


Вот пазлы и сложились. Циркач значит, акробат?





[Исправлено: maxsaf, 24.06.2020 - 20:39]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
который пакостит по ночам

Ну , это больше по твоей части . Ты мастер по этому делу первоклассный .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2638
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по ночам, когда все спят

---Ты про разницу по времени знаешь ?? У тебя ночь - а у меня глубокий вечер .А днём некогда - избушку довожу до ума - фото видел ??
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист: может и мы дружно подключимся?


Не берут со стороны, только по знакомству))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1831
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Такой флуд вам нравится больше?



Флуд на то и флуд, не место здесь демонстрировать высокий айкью :lol: ИМХО (расшифровка:Имею Мнение, Хоть и Ошибочное. Или: Имею Мнение, Хрен Откажусь) :-P
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Флуд на то и флуд, не место здесь демонстрировать высокий айкью

Ну для того и ветку отдельную завели, про ИИ, 2.0, чтобы тут не мешать))
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