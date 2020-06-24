Цитата: Дантист:

если Ельбасы заразился, то каждый уважающий себя чиновник обязан последовать его примеру

Может это квест такой... в новое правительство попадут не все, а только переболевшие?



Вот зря он на всех совещаниях оперативного штаба без маски сидел... все в масках, а он нет!

Вот и непорочное заражение случилось.

Хотя о чем я, наверное он посещал сотни госпитализированных, в качестве моральной поддержки главы региона? А может считал пассажиропоток в дачных автобусах? А может в супермаркете отмерял расстояние между людьми на кассе?