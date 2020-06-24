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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А с кем, Путин за руку, первым, поздоровался?Это тоже очень важно/




А вот это уже вам задание как "юному" пионеру раз так интересно) включайте запись и отслеживайте сколько и с кем он здоровался,сделаете отчёт и я вам по нему расскажу насколько вам делать нечего)
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Башкирам отчёты не предоставляю)

сдулся подлизайка...шала казах, не знающий своего шежире..

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2020 - 16:50]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//сдулся/ подлизайка/трус/...шала казах, не знающий своего шежире../




Вы действительно думаете "вскрыть" меня таким тупым инструментом?)


Лети лети лети дяденька башкирский,лети лети
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.06.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"дистанционное минирование" (как это?) и на арктические подразделения

Дистанционное минирование- это когда не нужно саперу ходить и ставить мины. Они ставятся из минных комплексов, выстреливаются заряды мин на дистанцию 5-15 км и самостоятельно зарываются в землю. А в Арктике Россия уже давно окопалась и ООН признал ее право на это.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
выстреливаются заряды мин на дистанцию 5-15 км и самостоятельно зарываются в землю.


Ох, до чего дошёл прогресс!
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
думаете "вскрыть" меня таким тупым инструментом?)

тебя давно уже вскрыли, пустая ты банка консервная...
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тебя давно уже вскрыли, пустая ты банка консервная/




Да?) И что же вытащили?поделись дед(в)ушка Татарская)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вскрыть" меня таким тупым инструментом?)Лети лети лети/



"юля" даже не поняла к чему это отсылка) скучно
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1829
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И что же вытащили?



Увы! Нечего было вытаскивать! Пустая же...:-(
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12842
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.06.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дед(в)ушка Татарская)

Абайка, ты по краю ходишь. Это может вылиться в нечто большее чем нарушение правил форума.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нечего было вытаскивать! Пустая же/



Беда какая, видать банка с воздухом была)



Цитата-/Это может вылиться в нечто большее чем нарушение правил форума./



А что случилось? Где хоть одно оскорбление с моей стороны? Только взаимные подколы разве нет?)

[Исправлено: abaika95, 24.06.2020 - 18:04]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8670
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас главы государств готовятся к приёму по случаю Парада Победы.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8670
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто не в курсе, и думает что там запечённые поросята или кабаны на вертеле..
Разочарую..
Там все просто..
Блинчики с сёмгой, судак с зеленью,,
Кулебяка по флотски..
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1605
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это может вылиться в нечто большее чем нарушение правил форума.

руки прочь от подлизайки! без этого шута на форуме скучно будет!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8670
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Абайка, ты по краю ходишь

Ну нарывается сама, может хочет..
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