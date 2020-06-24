abaika95 Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4246

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:32 Цитата-/был бы местным, не было бы столько грамматических и пунктуационных ошибок в тексте./





Аааа все местные профессора грамматики?) Тогда ладно я не из таких местных буду







Цитата-/Неужели, при устройстве на работу нурлыботом, нет пункта о том, что он должен быть хоть чуточку грамотным?/





Нет,главное чтобы беседу мог поддержать на разные темы а уже каким способом это не важно) вот ты сейчас ведомый дядя а я ведущий)