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§ NG.kz
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний тест на COVID-19 дал положительный результат, о чем глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что продолжит работать дистанционно в режиме самоизоляции.
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§ юля елиссева
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, ну где он мог заразиться? В автобусе, когда ехал на дачу? Когда на рынке продукты покупал? Или в очереди в поликлинику?
И еще, почему будучи акимом Кустанайской области он обращается не к жителям области, а к землякам? Ведь его земляки это актюбинцы.
https://youtu.be/ewSsoGPDfc0

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2020 - 15:05]
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* abaika95
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вопрос, ну где он мог заразиться?/




Как ? Вы спец по болезням чиновников и ещё не узнали? Беда, беда,огорчение,плохо работаете )


Цитата-/будучи акимом Кустанайской области/


Что за область такая? Где она?
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§ юля елиссева
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что за область такая? Где она?

тебе, понаехавшему нурлыботу, сие знать не обязательно
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§ Сергей_я
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вопрос, ну где он мог заразиться?

Да эт походу новый челендж. От елбасы пошло.
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* abaika95
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тебе, понаехавшему нурлыботу, сие знать не обязательно/





Странно вроде ниоткуда не понаезжал в область а сие "мадама" опять несёт что-то) видать возрастное




Цитата-/От елбасы пошло/


Судя сколько у нас в сутки заражённых выявляют то возможно и без елбасы тут обошлось и если бы хотели таким образом показать что вот мол уже Акимы заболевают то могли раньше такой ход сделать,сейчас уже не актуально
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§ юля елиссева
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.06.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странно вроде ниоткуда не понаезжал в область а сие "мадама" опять несёт что-то) видать возрастное

был бы местным, не было бы столько грамматических и пунктуационных ошибок в тексте. Неужели, при устройстве на работу нурлыботом, нет пункта о том, что он должен быть хоть чуточку грамотным?

[Исправлено: юля елиссева, 24.06.2020 - 15:24]
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* abaika95
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/был бы местным, не было бы столько грамматических и пунктуационных ошибок в тексте./


Аааа все местные профессора грамматики?) Тогда ладно я не из таких местных буду



Цитата-/Неужели, при устройстве на работу нурлыботом, нет пункта о том, что он должен быть хоть чуточку грамотным?/


Нет,главное чтобы беседу мог поддержать на разные темы а уже каким способом это не важно) вот ты сейчас ведомый дядя а я ведущий)
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§ Сергей_я
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.06.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас уже не актуально

Как раз сейчас актуально. Народ перестал боятся, особенно в крупных городах.
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§ таноми52
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать возрастное



Что у Вас за манера намекать на возраст что мужчин, что женщин?
Замечено не раз.
Ваша юность вовсе не доказала на форуме ни ум, ни грамотность, ни эрудицию. А вот невоспитанность - да.
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* StudioMaX
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
StudioMaX


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 24.06.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из инстаграма https://www.instagram.com/p/CBufX-9gm2Y/ :

Главное что все вокруг в масках! Кроме Архимеда Бегежановича...
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* abaika95
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Народ перестал боятся, особенно в крупных городах./



Месяц назад,не спорю 90% не верило,сейчас смотрю люди начинают осознавать что дело к нехорошему идёт, через одного уже есть те у кого знакомые или родственники болеют или переболели тяжеловато

У меня куча знакомых сейчас слегло но самое интересное с пневмонией,когда гуляет коронавирус тут врачи ещё утвреждают что обострение обычной пневмонии началось) совпадение? Не думаю)
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§ лимон
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1309
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут либо меры не эффективны, либо не соблюдение оных, что выберет?
после новости о коронавирусе у министра здравохранения - уже и не удивительно
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* drakon
Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
видать возрастное

Нда, как это - неприлично... :-o
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* abaika95
Re: Аким Костанайской области заболел коронавирусной инфекцией
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4246
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что у Вас за манера намекать на возраст что мужчин, что женщин?/





Старческая Деменция никого не щадит(
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