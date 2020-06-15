сайлау курманов Советы на каждый день #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3852

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:18 Для тех, кто держит кошек и собак. Рекомендую варить им каши, вместо гарнира и сверху насыпать сухим китекат или Вискас, можно и желейкой. Дело в том что , по моим наблюдениям, животные привыкшие есть сухой корм, с неохотой ест что-нибудь другое и к тому же этот корм вреден, в его составе есть мелким песок и даже опилки. А желейки готовят черт знает с чего, вроде готовят из говяжьих лёгких и печени, но я в этом сомневаюсь...