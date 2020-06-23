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§ NG.kz
Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на заборе в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39158
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония открытия серии граффити прошла в Центральном сквере. Разукрасили забор, ограждающий территорию филиала АО "Казахтелеком". Среди рисунков - символика "Нур Отана", реклама госуслуг и портреты исторических личностей.
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§ yudjin
Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на заборе в центре Костаная
yudjin


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Сообщений: 6721
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы привели в порядок, можно сказать, что благоустроили, центр нашего города. В запущенном состоянии была наша достопримечательность - стена.

Смешнее сказать сложно... Каков замах на рубль...аж но целый центр вони благоустроили в виде стены. Про достопримечательность еще интересней... Когда не знаешь про историю города и настоящие памятники архитектуры, которые рушатся и никто их не реставрирует, то и стена сойдёт!

А между тем перед стеной действительно достопримечательность, доставшаяся от прошлого начальника жкх... ОДНОБОКИЕ БЕРЁЗЫ - памятник природы, чудо чудное...

Додуматься до такого, снести одну сторону у целого ряда берез.

От щастя благоустройства целого центра у фонаря аж крышу снесло...


и никакой руководитель, никакой председатель что-то не бежит поправлять...

[Исправлено: yudjin, 23.06.2020 - 21:17]
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§ peshexod
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3553
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.06.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно конечно, красиво и идея не плохая, но когда вспоминаю всех воров и взяточников так как то грустно становиться и за художников не ловко.
Есть честные работяги, я своих знакомых поздравил от души.
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§ peshexod
Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на заборе в центре Костаная
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3553
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.06.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Додуматься до такого, снести одну сторону у целого ряда берез.

Их посадили без головы и не надеялись что вырастут )))
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§ maxsaf
Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на заборе в центре Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
снести одну сторону у целого ряда берез.

Точь-в-точь как на детских рисунках)))
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§ yudjin
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6721
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашел в архиве фотки с прошлой живописью... от 2008 года...без политики
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§ electro
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы послушать девочек, где ваши интервью, девчонки?
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§ nmv85
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 24.06.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага!!!! В парке нельзя ходить гулять, а тут целая толпа "художников". По мне так лучше белые стены,эстетичней смотрится
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§ abaika95
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/От щастя благоустройства целого центра у фонаря аж крышу снесло.../



Даааа,надо было ещё помойки сюда вставить,по теме же всё)



Цитата-/Нашел в архиве фотки с прошлой живописью... от 2008 года...без политики/



За 12 лет граффитисты у нас хорошо проапгрейдились) лучше чем было в 2008 конечно
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§ abaika95
Re: Граффити, посвящённые государственной службе, нарисовали на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Есть честные работяги, я своих знакомых поздравил от души./




Классика) все знакомые-честные,все незнакомые-ворьё)
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