alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #11981





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:17 я вот в 2017 году писАл ,флуд часть 2 ,пост 13541



//Цитата:112:Идеальные не сидят как мы круглые сутки на форуме.У идеальных, у моделей, реальная жизнь там, в реале..Ну нет же тут Водяновой или Тимати на форуме..У них не так много времени думаю.



alex60:

.ну , наверное не соглашусь. судя по постам тут сидят все олигархи, фотомодели, спортсмены, бодибилдеры.не, ну понятно плюс ученые, политологи, .. не буду продолжать , чтобы никого не обидеть.//