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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сейчас поуехавшие подтянутся. Будут учить нас жизни.

Зачем?)) Вас учить - только портить))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вас учить - только портить

Чему Фазанка может научить?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чему Фазанка может научить?

Телевизоры чинить, компьютеры. Вы не знали?)) Местные это все прекрасно знают)). Ну можно еще и на парикмахера выучиться.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2636
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне их жалко

Цитата:
alex_60:
И ни там не и ни здесь

---Себя пожалей .А домик я себе уже построил.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1823
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и так уже ни одной женщины Не осталось на форуме.



Разогнали умники своим "превосходством"! :-(
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7120
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Новая тема:

Women's Lives Matter
Чую, взлетит))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Разогнали умники своим "превосходством"!


согласен.
эти "умники" макс с бычем.
вторая жизнь, искусственный интеллект.
нет чтобы про прогулки под луной,хотя бы.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1823
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вторая жизнь, искусственный интеллект. нет чтобы про прогулки под луной,хотя бы.




Сейчас они с наукообразным видом объяснят публике сущность женщины и её предназначение на Земле!
И окончательно засушат форум! :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрим Парад Победы.
на Дальнем востоке,Петропавловске-Камчатском, Хабаровске,
уже прошли. но это прелюдия .
Главный начинается в 13.00 по нашему.
наш президент уже там.
и Парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Казахстана.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И окончательно засушат форум!


не дадим.
пусть сушат в другом месте.
хоть что.

[Исправлено: alex_60, 24.06.2020 - 09:29]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот в 2017 году писАл ,флуд часть 2 ,пост 13541

//Цитата:112:Идеальные не сидят как мы круглые сутки на форуме.У идеальных, у моделей, реальная жизнь там, в реале..Ну нет же тут Водяновой или Тимати на форуме..У них не так много времени думаю.

alex60:
.ну , наверное не соглашусь. судя по постам тут сидят все олигархи, фотомодели, спортсмены, бодибилдеры.не, ну понятно плюс ученые, политологи, .. не буду продолжать , чтобы никого не обидеть.//
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.06.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
объяснят публике сущность женщины и её предназначение на Земле!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1823
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нет чтобы про прогулки под луной,хотя бы.



О чём ВЫ? Из романтиков здесь только Вит. У остальных "на носу очки, а в душе осень"! :-(
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Из романтиков здесь только Вит

Да, Вит пропал...


:lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Главный начинается в 13.00 по нашему.наш президент уже там./




Могли бы у нас выходные объявить чтобы люди парад посмотрели,я даже и забыл что он сегодня
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