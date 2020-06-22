Kairat stayer Сколько живет брусчатка в Костанае? #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1994

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:01 Качество дорожных бордюров более трёх лет тому назад обсуждали, точнее в мае 2017 года, значит до настоящего времени имеются проблемы, но по изготавливаемой брусчатке.



Цитирую пост от мая 2017 года:



Кайрат стайер: Изначально бетонный бордюрный камень, который устанавливали на пр. Абая, закупался у компании ТОО «Костанай МБИ», - сообщил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖХК, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Салимжан ДОСУМОВ. - Но в связи с полным опылением бетонного бордюра поставщик сменился на ТОО «Ван».



Как пояснил специалист отдела ЖКХ Нуржас КОЙШИБАЕВ, «полное опыление бетонного бордюра» подразумевает, что при производстве камня ТОО «Ван» сразу добавляет специальную сухую присадку красного цвета.



В районе остановки КЖБИ, используются оба вида бордюров, сегодня сам лично визуально их осмотрел. Так, бордюры возможно ТОО «Костанай МБИ»-краска (глубокопроникающий состав на несколько миллиметров) нанесенная как отмечено выше с одной стороны, может со временем от воздействия морозов, воды, солнца подвергнуться истиранию. Решение ТОО «Ван» сразу добавлять специальную сухую присадку красного цвета в раствор (покраска бетонной смеси), при этом, на месте обнаружил осколок бордюра однородно красного цвета, на мой взгляд более правильный. Немаловажно конечно какие заявлены параметры, главное сколько бордюры прослужат, соблюдены ли нормы ГОСТ, осуществлялся ли в период их изготовления промежуточный контроль качества и соответствующих характеристик в лабораторных условиях? Конечно, чтобы не получилось, как поговаривал в свою бытность Председатель Правительства РФ, ныне покойный В.С.Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=659831&topic_id=30017&forumid=1



[Исправлено: Kairat stayer, 24.06.2020 - 10:04]