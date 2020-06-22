Оооо! Это Дааа! Дороги у нас нынче совсем в стиле ультра-лайт. Новый асфальт не то что весной со снегом сходит - после первого же дождика смывается. И брусчатка такая же, в руку берешь, а она на составные элементы рассыпается. Так-то в неё цемент класть положено, да желательно не порченый, не просроченный. А на что лендкрузеры да лексусы 5-6-литровые покупать? Если цемент класть, то максимум на какую-нибудь корейскую машинку денег хватит.
А вы заметили, что всё что не делается в последние годы, то всё получается через одно место, очень плохого качества, выглядит еще хуже, чем было и кроме освоения бабла в нужных карманах ничем не запоминается.
Раз речь про брусчатку и время, то сегодня прогулялся вдоль проспекта Абая. И что бросается в глаза... "кулагинская" брусчатка до сих пор вполне цивильная и не крошится, а главное лежит ровно, без провалов. И лежит уже лет 10.
А это "мухамбетовская" кладка:
И так во всей городской инфраструктуре... каков поп, таков и приход, как грится..
Потому ,что,"Кулагинскую брусчатку "делал не его завод,и небыло экономии,а нынешнюю брусчатку бордюр и прочие атрибуты-всем известно.В итоге обнаглели до такой степени,что тупо не соблюдают технологию изготовления-цемент + пластификатор+ песок.Такую "качественную работу" обязательно нужно освещать в СМИ!И давать по рукам недобросовестным подрядчикам.
Качество дорожных бордюров более трёх лет тому назад обсуждали, точнее в мае 2017 года, значит до настоящего времени имеются проблемы, но по изготавливаемой брусчатке.
Цитирую пост от мая 2017 года:
Кайрат стайер: Изначально бетонный бордюрный камень, который устанавливали на пр. Абая, закупался у компании ТОО «Костанай МБИ», - сообщил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖХК, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Салимжан ДОСУМОВ. - Но в связи с полным опылением бетонного бордюра поставщик сменился на ТОО «Ван».
Как пояснил специалист отдела ЖКХ Нуржас КОЙШИБАЕВ, «полное опыление бетонного бордюра» подразумевает, что при производстве камня ТОО «Ван» сразу добавляет специальную сухую присадку красного цвета.
В районе остановки КЖБИ, используются оба вида бордюров, сегодня сам лично визуально их осмотрел. Так, бордюры возможно ТОО «Костанай МБИ»-краска (глубокопроникающий состав на несколько миллиметров) нанесенная как отмечено выше с одной стороны, может со временем от воздействия морозов, воды, солнца подвергнуться истиранию. Решение ТОО «Ван» сразу добавлять специальную сухую присадку красного цвета в раствор (покраска бетонной смеси), при этом, на месте обнаружил осколок бордюра однородно красного цвета, на мой взгляд более правильный. Немаловажно конечно какие заявлены параметры, главное сколько бордюры прослужат, соблюдены ли нормы ГОСТ, осуществлялся ли в период их изготовления промежуточный контроль качества и соответствующих характеристик в лабораторных условиях? Конечно, чтобы не получилось, как поговаривал в свою бытность Председатель Правительства РФ, ныне покойный В.С.Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
Это жуткий позор, позор тем кто ее производил, позор тем кто ее закупал, позор тем кто ее принимал! Страна воров! Ни когда такими темпами Казахстан не будет страной номер 1! Казахстан на данный момент по качеству жизни не далеко ушел от бедных стран Африки. Нет тут будущего, валить всем надо, и куда подальше.
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