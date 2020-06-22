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§ NG.kz
Сколько живет брусчатка в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39158
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое в районе ж/д вокзала, где сейчас идет ремонт, в редакцию "НГ" прислала подписчица @happinnes_be. Ее поразило, что новая брусчатка уже в неприглядном состоянии.
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§ drakon
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две недели? Это - срок.
Тому, кто её - закупил... 8-) :-o
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§ Козлов я
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо после ремонта улиц на них ставить таблички, чтобы жители потом знали, кто это делал и кого поминать в своих молитвах ;-)

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§ юля елиссева
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.06.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас придет подлизайка и скажет что так и было задумано!
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§ drakon
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19444
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
что так и было задумано!

Не, он сегодня, локдаунами - занимается... :lol: :oops:
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§ Butch
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо! Это Дааа! Дороги у нас нынче совсем в стиле ультра-лайт. Новый асфальт не то что весной со снегом сходит - после первого же дождика смывается. И брусчатка такая же, в руку берешь, а она на составные элементы рассыпается. Так-то в неё цемент класть положено, да желательно не порченый, не просроченный. А на что лендкрузеры да лексусы 5-6-литровые покупать? Если цемент класть, то максимум на какую-нибудь корейскую машинку денег хватит.
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§ abaika95
Сколько живет брусчатка в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что так и было задумано!/




"юля" на локдауны не успела первое слово дать ну хоть тут конферонсье успела) хвалю,так и было задумано
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§ yudjin
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6721
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы заметили, что всё что не делается в последние годы, то всё получается через одно место, очень плохого качества, выглядит еще хуже, чем было и кроме освоения бабла в нужных карманах ничем не запоминается.

Раз речь про брусчатку и время, то сегодня прогулялся вдоль проспекта Абая.
И что бросается в глаза... "кулагинская" брусчатка до сих пор вполне цивильная и не крошится, а главное лежит ровно, без провалов.



И лежит уже лет 10.

А это "мухамбетовская" кладка:




И так во всей городской инфраструктуре...
каков поп, таков и приход, как грится..
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§ abaika95
Сколько живет брусчатка в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/кулагинская" брусчатка до сих пор/

Цитата-/А это "мухамбетовская" кладка:/



А ну эти,великие акимы города Костанай-Кулагин и Мухамбетов) в Лисаковске и Житикаре надо ещё проверить они же и там акимами городов были)
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§ Сергей kst
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 24.06.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому ,что,"Кулагинскую брусчатку "делал не его завод,и небыло экономии,а нынешнюю брусчатку бордюр и прочие атрибуты-всем известно.В итоге обнаглели до такой степени,что тупо не соблюдают технологию изготовления-цемент + пластификатор+ песок.Такую "качественную работу" обязательно нужно освещать в СМИ!И давать по рукам недобросовестным подрядчикам.
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§ Kairat stayer
Сколько живет брусчатка в Костанае?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1994
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.06.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качество дорожных бордюров более трёх лет тому назад обсуждали, точнее в мае 2017 года, значит до настоящего времени имеются проблемы, но по изготавливаемой брусчатке.

Цитирую пост от мая 2017 года:

Кайрат стайер: Изначально бетонный бордюрный камень, который устанавливали на пр. Абая, закупался у компании ТОО «Костанай МБИ», - сообщил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя отдела ЖХК, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Салимжан ДОСУМОВ. - Но в связи с полным опылением бетонного бордюра поставщик сменился на ТОО «Ван».

Как пояснил специалист отдела ЖКХ Нуржас КОЙШИБАЕВ, «полное опыление бетонного бордюра» подразумевает, что при производстве камня ТОО «Ван» сразу добавляет специальную сухую присадку красного цвета.

В районе остановки КЖБИ, используются оба вида бордюров, сегодня сам лично визуально их осмотрел. Так, бордюры возможно ТОО «Костанай МБИ»-краска (глубокопроникающий состав на несколько миллиметров) нанесенная как отмечено выше с одной стороны, может со временем от воздействия морозов, воды, солнца подвергнуться истиранию. Решение ТОО «Ван» сразу добавлять специальную сухую присадку красного цвета в раствор (покраска бетонной смеси), при этом, на месте обнаружил осколок бордюра однородно красного цвета, на мой взгляд более правильный. Немаловажно конечно какие заявлены параметры, главное сколько бордюры прослужат, соблюдены ли нормы ГОСТ, осуществлялся ли в период их изготовления промежуточный контроль качества и соответствующих характеристик в лабораторных условиях? Конечно, чтобы не получилось, как поговаривал в свою бытность Председатель Правительства РФ, ныне покойный В.С.Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=659831&topic_id=30017&forumid=1

[Исправлено: Kairat stayer, 24.06.2020 - 10:04]
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§ Трезвый
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 24.06.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это жуткий позор, позор тем кто ее производил, позор тем кто ее закупал, позор тем кто ее принимал! Страна воров! Ни когда такими темпами Казахстан не будет страной номер 1! Казахстан на данный момент по качеству жизни не далеко ушел от бедных стран Африки. Нет тут будущего, валить всем надо, и куда подальше.
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§ abaika95
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.06.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Казахстан на данный момент по качеству жизни не далеко ушел от бедных стран Африки./




Да да сидим тут лодки покупаем чтобы пиратстовать на Тоболе)



Цитата-/Нет тут будущего, валить всем надо, и куда подальше/


Вали,никто не держит вроде, железный занавес 30 лет назад сняли,свобода!
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