Цитата: - Мы привели в порядок, можно сказать, что благоустроили, центр нашего города. В запущенном состоянии была наша достопримечательность - стена.

Смешнее сказать сложно... Каков замах на рубль...аж но целый центр вони благоустроили в виде стены. Про достопримечательность еще интересней... Когда не знаешь про историю города и настоящие памятники архитектуры, которые рушатся и никто их не реставрирует, то и стена сойдёт!



А между тем перед стеной действительно достопримечательность, доставшаяся от прошлого начальника жкх... ОДНОБОКИЕ БЕРЁЗЫ - памятник природы, чудо чудное...



Додуматься до такого, снести одну сторону у целого ряда берез.



От щастя благоустройства целого центра у фонаря аж крышу снесло...





и никакой руководитель, никакой председатель что-то не бежит поправлять...



[Исправлено: yudjin, 23.06.2020 - 21:17]