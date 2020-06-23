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§ NG.kz
Нужно защитить величие подвига
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне никого не оставляет равнодушным. Кроме 9 мая, вспомним и юбилей Парада Победы 24 июня 1945 года. Правда, для одних - это великий подвиг, Победа над фашизмом, а для других - это уже «победобесие», восхваление торжества «одного тоталитарного режима над другим».
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§ tolikkustanay74
Re: Нужно защитить величие подвига
tolikkustanay74


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 18.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современные учебники по истории от предателей Родины и предателей своих предков, годятся только печку растапливать и то копоти много будет.
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* Сергей kst
Нужно защитить величие подвига
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 24.06.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современные учебники,созданы и написаны ради и для оболванивания населения.Ведь стадом легче управлять,и проще стричь.
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