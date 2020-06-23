Muad Dib Re: Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 53

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:47 С такими темпами к августу у нас в городе будет 2 - 3 тысячи болеющих с симптомами. Властям хорошо бы направить ресурсы и энергию на строительство стационара на 300 койко-мест в областном центре.

Главное поставить посты на границе области. Если не будет контроля за тем, кто въезжает и чем он болеет, то этот COVID-19 загремит к нам на долго, а вместе с ним и экономика области.