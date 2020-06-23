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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сейчас поуехавшие подтянутся. Будут учить нас жизни.

Зачем?)) Вас учить - только портить))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8654
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вас учить - только портить

Чему Фазанка может научить?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чему Фазанка может научить?

Телевизоры чинить, компьютеры. Вы не знали?)) Местные это все прекрасно знают)). Ну можно еще и на парикмахера выучиться.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2636
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.06.20 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне их жалко

Цитата:
alex_60:
И ни там не и ни здесь

---Себя пожалей .А домик я себе уже построил.
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