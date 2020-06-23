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§ NG.kz
Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летальный исход был зафиксирован 17 июня. Скончался житель Жангельдинского района 1949 г. р. Данный случай был разобран комиссией по исследованию летальных исходов. КИЛИ пришла к выводу, что данный пациент скончался от коронавирусной инфекции.
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§ nmv85
Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайкой...
nmv85


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Сообщений: 30
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в деревнях вообще проверяется,годами не обращаются в больницы пока не приспичет,поэтому и не стоял на учете. В таком возрасте и нет хронических заболеваний?????!!!!!
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§ Гриня
Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 23.06.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царствие небесное умершему.К авторам новости дополнение.Помимо прочих нарушений,он еще гулял по скверам,купался на пляже,и ездил в общественном транспорте на дачу ,в выходной день.Я ничего не забыл?
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§ Сергей kst
Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской...
Сергей kst


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Сообщений: 78
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вообще открыли сообщение с Астаной,Шымкентом и Алматы??
Там самое большое количество заболевших, а значит и носителей.
Ка специально сделали,что бы заново вводить ограничения,при, в разы увеличившимся числе заболевших.Теперь нужно снова и снова выделять средства на сан обработку и другие мероприятия.Молодцы.
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§ Muad Dib
Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской...
Muad Dib


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Сообщений: 53
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 24.06.20 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Зачем вообще открыли сообщение с Астаной,Шымкентом и Алматы?? Там самое большое количество заболевших, а значит и носителей.


Такое впечатление слкадывается, что местные чиновники сидят только для галочки и зарплаты. Никакого креатива. Тупое следование инструкциям. При 6 заболевших вводят карантин на область, потому что так сделали в Алмате и Астане. Потом главврачи миллионников говорят, мы открываем бизнес, снимаем блокпосты. Наши в считанные дни открывают бизнес и снимают блок посты, открывают границы области. С открытием бизнеса все правильно, смешно держать людей дома, когда было всего 50 человек на область, но открытие границ - даже не пытались сохранить Костанай от регионов с плохой статистикой по COVID-19. Открыли авиасообщения с "плохими" городами раньше, чем тот же Центральный рынок. Вся их методичка сейчас - это предписание Биртанова или еще кого - когда растет процент - ограничивать население.
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