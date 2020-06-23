Muad Dib Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 53

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:58 Цитата: Сергей kst:

Зачем вообще открыли сообщение с Астаной,Шымкентом и Алматы?? Там самое большое количество заболевших, а значит и носителей.



Такое впечатление слкадывается, что местные чиновники сидят только для галочки и зарплаты. Никакого креатива. Тупое следование инструкциям. При 6 заболевших вводят карантин на область, потому что так сделали в Алмате и Астане. Потом главврачи миллионников говорят, мы открываем бизнес, снимаем блокпосты. Наши в считанные дни открывают бизнес и снимают блок посты, открывают границы области. С открытием бизнеса все правильно, смешно держать людей дома, когда было всего 50 человек на область, но открытие границ - даже не пытались сохранить Костанай от регионов с плохой статистикой по COVID-19. Открыли авиасообщения с "плохими" городами раньше, чем тот же Центральный рынок. Вся их методичка сейчас - это предписание Биртанова или еще кого - когда растет процент - ограничивать население.