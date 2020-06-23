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≡ "Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде выяснилось, что земля уже не принадлежит медицинскому колледжу. Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник утверждали обратное.
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§ peshexod
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3553
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.06.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А он что - обязан помнить всех владельцев всех участков?

Если открывает рот,находясь на службе ОБЯЗАН!
Вам это разве не понятно?
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