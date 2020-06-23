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≡ Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39157
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Если да, то каким образом это осуществить?/


Постепенной сменой власти со стариков на молодых и пропагандой ценностей консерватино-либеральной идеологии)
То есть я центрист по политическим возрениям не истеричный либерал но и не квасно-кумысный охранитель который кроме голубого неба ничего не видит,надо менять систему но постепенно и одновременно при этом меняя культуру,менталитет и может быть и некоторую историю



Проблемы есть в стране и они огромные я вроде всегда об этом говорю и эти проблемы решаемы, но не сразу за один год, сразу только мухи и любимая "юлина" революция на Украине случается

Легко истерить и пускать страну которую ты даже не видел полростью под слом
А чинить потом кому?
Ремонтников Ленина Сталина вокруг не вижу,одни пустоболы

Приведу пример что я имею ввиду

При Николае 1 страна 25 лет была тоталитарной диктатурой с жирной бюрократией,рабством и повальной коррупцией чиновничества

Но при его сыне Александре 2 который произвел кучу реформ от земельных до военных, вывел страну в действительные мировые лидеры отменил рабство,появились внутренние недовольные кому этих реформ показалось мало и императора за это убили

Его сын Александр 3 за это "заморозил" страну и при нем была тишина и застой) ну а потом все знают пришел Николашка и понеслось, при союзе кстати повторилось тоже самое


Так вот я сторонник Александра 2 в этой ситуации но с тем уклоном чтобы внутренних врагов переубедить что если сейчас навалять дров то дальше может быть хуже)да не может а будет хуже

[Исправлено: abaika95, 23.06.2020 - 19:48]
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§ андрей 117
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.06.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
народ.кто бы что тут не лепетал.а Россия стала по другому разговаривать с западом.формулируйте это все как вам угодно.но факт,есть факт.то что есть.и думаю по другому разговора не будет.
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* drakon
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
При Николае 1 страна 25 лет была тоталитарной диктатурой с жирной бюрократией,рабством и повальной коррупцией чиновничества

Цитата:
abaika95:
Так вот я сторонник Александра 2

Цитата:
abaika95:
да не может а будет хуже

Абайка, твои сторонники уже, не 25, а
30 лет... :lol: :-o
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
власти со стариков на молодых

Это примерно как Ельцина на Путина?
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то мне подсказывает, что власть всегда будет в руках стариков, за молодыми кто-то стоит. Молодой сам начнет рулить только когда состарится, а его старики уйдут.
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Постепенной сменой власти

Еще 30 лет норм, или слишком рано. Когда?
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
любимая "юлина" революция на Украине случается

Но без нее прийдется ждать пока Николай 1 насидится.
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это примерно как Ельцина на Путина?/



Да даже так,сравните Россию в 90ые и сейчас! Начиная от экономики кончая политической активностью и позицией в мире

Путин всю старую Ельцинскую гвардию в итоге вырезал или приблизил,смена системы?по мне очевидно,но сейчас там недолекие которые ведутся на либеральную пропаганду а кто и просто за деньги пытаются доказать что Россия никогда плохо так не жила как сейчас,смех да и только



Цитата-/Что-то мне подсказывает, что власть всегда будет в руках стариков/



Нет каждое поколение вносит свои правки и омоложает власть

Бюрократы Николая 1 были удалены от насиженных мест при Александре 2

И также Сталинские наркомы были удалены при Хрущёве



Цитата-/Когда?/


Вот сейчас и происходит постепенно,вам в Канаде не видно


Цитата-/ждать пока Николай 1 насидится/



Чем больше сидит Николай 1 тем больше появиться тех кто будет верен политике и позиции Александра 2
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Осталось понять - кто Александр 2))
Сыновнук что-ли? ))

[Исправлено: maxsaf, 23.06.2020 - 20:46]
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4233
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Осталось понять - кто Александр 2))Сыновнук что-ли? ))/



Я привел его как пример образцового реформатора )

Так и Хрущев под эту роль подходит)


Сыновнука ни в коем случае нельзя


Токаев может быть,можкт после него кто будет, поживем увидим
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7118
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А француз чем не подходит? Молодой, грамотный :-)
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