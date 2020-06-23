abaika95 Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4233

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:46 Цитата-/Если да, то каким образом это осуществить?/





Постепенной сменой власти со стариков на молодых и пропагандой ценностей консерватино-либеральной идеологии)

То есть я центрист по политическим возрениям не истеричный либерал но и не квасно-кумысный охранитель который кроме голубого неба ничего не видит,надо менять систему но постепенно и одновременно при этом меняя культуру,менталитет и может быть и некоторую историю







Проблемы есть в стране и они огромные я вроде всегда об этом говорю и эти проблемы решаемы, но не сразу за один год, сразу только мухи и любимая "юлина" революция на Украине случается



Легко истерить и пускать страну которую ты даже не видел полростью под слом

А чинить потом кому?

Ремонтников Ленина Сталина вокруг не вижу,одни пустоболы



Приведу пример что я имею ввиду



При Николае 1 страна 25 лет была тоталитарной диктатурой с жирной бюрократией,рабством и повальной коррупцией чиновничества



Но при его сыне Александре 2 который произвел кучу реформ от земельных до военных, вывел страну в действительные мировые лидеры отменил рабство,появились внутренние недовольные кому этих реформ показалось мало и императора за это убили



Его сын Александр 3 за это "заморозил" страну и при нем была тишина и застой) ну а потом все знают пришел Николашка и понеслось, при союзе кстати повторилось тоже самое





Так вот я сторонник Александра 2 в этой ситуации но с тем уклоном чтобы внутренних врагов переубедить что если сейчас навалять дров то дальше может быть хуже)да не может а будет хуже



[Исправлено: abaika95, 23.06.2020 - 19:48]