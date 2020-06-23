Цитата: Среди них должны предоставить и рассчёт инсоляции, который должен показать, как изменится освещённость квартир после строительства общежития.

А неважно как она изменится - лишь бы соответствовала нормативам. А в санитарных правилах вот что написано:

Цитата:

5. Функциональное зонирование территории обеспечивается соблюдением следующих гигиенических нормативов к инсоляции: 1) при проектировании жилых зданий, вновь застраиваемых и перепланировке селитебных территорий 2,5 часовая продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: не менее, чем в одной жилой комнате одно-, двух-, трехкомнатных квартир; не менее, в двух жилых комнатах четырех-, пяти-, шестикомнатных квартир;

То есть, солнце должно быть 2,5 часа в ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ. Однушки там на обратной стороне от стройки - на них никак не повлияет эта общага, а если там инсоляция обеспечена - значит и в комнатах квартир слева и справа она будет обеспечена. То что там есть 4-6-комнатные квартиры - я сомневаюсь. Или там по четыре квартиры на этаже? Тогда ещё есть смысл это делать.

Цитата: Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник заявляли: земля с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу и они вправе строить там, что захотят. Но на предварительном слушании представитель колледжа пояснил, что земля принадлежала КВМК до 2018 года, а потом была передана управлению строительства Костанайской области.

А он что - обязан помнить всех владельцев всех участков?



[Исправлено: Victor Yang, 23.06.2020 - 17:21]