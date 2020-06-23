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≡ "Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде выяснилось, что земля уже не принадлежит медицинскому колледжу. Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник утверждали обратное.
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§ Сергей kst
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник заявляли: земля с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу и они вправе строить там, что захотят. Но на предварительном слушании представитель колледжа пояснил, что земля принадлежала КВМК до 2018 года, а потом была передана управлению строительства Костанайской области.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39009

Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?В обоих случаях-таким не место на их постах.Вообще,рыба гниет с головы.Но где же найти такую расческу,которая хорошенько прочешет вшивые патлы. :lol:
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§ peshexod
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.06.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?

То или другое, но в итоге распространение недостоверной информации и жалоба жителями уже отправлена.
https://moisosedi.kz/images/dokumenti/zhaloba-gossluzhba.pdf
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?/




Это называеться манипуляция, могли сразу сказать что земля городу принадлежит но тогда жильцы резонно бы давили на то что земли у города полно,стройте за городом.Хотя всё возможно что и некомпетентность, суд разберётся



Цитата-/жалоба жителями уже отправлена.https://moisosedi.kz/images/dokumenti/zhaloba-gossluzhba.pdf/



Очень интересная форумилровка у вас
"мы и жильцы соседних домов собрались для обсуждения......в этот же вечер без нашего приглашения к нам во двор приехали..и.т.п."

Если прописывать то я думаю надо писать что без вашего приглашения на сходку или собрание жильцов двора, что вы их мол заранее не приглашали а они приехали по факту, тут же у вас получается что сходка прошла и тут к вам во двор чужаки ещё заявились без вашего приглашения ) вообщем словесный казус)
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§ Козлов я
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12841
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Среди них должны предоставить и рассчёт инсоляции, который должен показать, как изменится освещённость квартир после строительства общежития.

А неважно как она изменится - лишь бы соответствовала нормативам. А в санитарных правилах вот что написано:
Цитата:

5. Функциональное зонирование территории обеспечивается соблюдением следующих гигиенических нормативов к инсоляции: 1) при проектировании жилых зданий, вновь застраиваемых и перепланировке селитебных территорий 2,5 часовая продолжительность инсоляции должна быть обеспечена: не менее, чем в одной жилой комнате одно-, двух-, трехкомнатных квартир; не менее, в двух жилых комнатах четырех-, пяти-, шестикомнатных квартир;

То есть, солнце должно быть 2,5 часа в ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ. Однушки там на обратной стороне от стройки - на них никак не повлияет эта общага, а если там инсоляция обеспечена - значит и в комнатах квартир слева и справа она будет обеспечена. То что там есть 4-6-комнатные квартиры - я сомневаюсь. Или там по четыре квартиры на этаже? Тогда ещё есть смысл это делать.
Цитата:
Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник заявляли: земля с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу и они вправе строить там, что захотят. Но на предварительном слушании представитель колледжа пояснил, что земля принадлежала КВМК до 2018 года, а потом была передана управлению строительства Костанайской области.

А он что - обязан помнить всех владельцев всех участков?

[Исправлено: Victor Yang, 23.06.2020 - 17:21]
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§ юля елиссева
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все суды бесполезны. Пока суд будут тянуть, стройку уже закончат. Надо выходить и протестовать.
Коррумпированные чиновники как огня боятся протестов. Надо выходить как в Екатеринбурге, где отстояли стояли сквер и не дали там очередной храм возвести и протестовать. Надо как в Стамбуле, где даже всесильный и маразматичный диктатор Эрдоган не смог после протестов снести парк.
Но, народ наш пассивен. Едиственный памятный протест, когда сносили кинотеатр Кустанай. Тогда чинуши сильно труханули. Но, силы одного протеста не хватило, чтобы отстоять кинотеатр.

[Исправлено: юля елиссева, 23.06.2020 - 17:53]
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо выходить и протестовать./



ты выйдешь?)
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§ юля елиссева
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ты выйдешь?)

с преогромным удовольствием на митинге заехала бы тебе по физиономии, но,ты ведь трус, там не появишься :))
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/с преогромным удовольствием на митинге заехала бы тебе по физиономии, но,ты ведь трус, там не появишься/



Женьщин не бью) хотя если ты конечно женщина "юля"))
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/преогромным удовольствием на митинге/



Так и не ответила,ты выйдешь на митинг?)
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§ юля елиссева
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Женьщин не бью)

раз стал нурлыботом на службе у автоританого режима, то уже пошел по наклонной..
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/раз стал нурлыботом на службе у автоританого режима, то уже пошел по наклонной../




О чем вы тётенька или дяденька?) Успокойтесь вас несёт)
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§ сайлау курманов
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бесит, неужели земли мало, или у моря надо отвоевывать как в Японии, тут в коттеджном поселке нарезали всего по шесть соток, ну дайте же людям, пусть вдоволь насладятся огородом. Пусть детям игровые и спортивные площадки побольше пострлят
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§ abaika95
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Уже бесит, неужели земли мало/



В том то и дело что мало) 90% страны пустыня по типу Марокко или Алжира,города по границам жмуться где реки есть) поэтому у нас земельный вопрос не хуже чем в Москве

А вообще тут получается что уже обоюдно и акимат и жильцы не правы, одни "забыли" что земля уже 2 года как в ведомстве города а другие не дождавшись суда (и не зная ещё о принадлежности земли) начали манипуляции с плакатами,давление на суд (путем вранья обществу,либо лукавя,либо становясь в позу жертвы) никто не отменял и от этого вся история становится ещё глупее
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