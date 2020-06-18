abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11966





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:19 Цитата-/Даже на этом форуме нашлось некоторое количество "сочувствующих" (внимание!!!!) наркоману с кучей судимостей и осуждающих человека обладающим достаточной силой духа для того чтобы избавить общество от него./







Вот щас не понял? Это что за местечковый социал-дарвинизм? если спроецировать ситуацию с убийством на наше (безрасисткое) общество, то по вашему нормально и можно (!) так человека убивать ? Без суда и следствия? На улице как собаку? Человека который в той ситуации не представлял угрозы не для полицейского ни для прохожих? На себя не хотите примерить роль этой жертвы? Вдруг Найдется (а он найдется) и на вас социал-дарвинист которой посчитает что ваше прибывание на земле осложняет обществу жизнь? И придушит вас как собаку, взяв на себя священную миссию избавления от вредителей