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abaika95:
И Русский язык запретили?
Подлизайка, ты чего, опять кремлеской пропаганды насмотрелся?
Цитата:
abaika95:
И нацистов начали прославлять?
у нас тоже, без всяких революций, сделали героем фашиста Мустафу Чокая...
Цитата:
abaika95:
И всех неугодных кто не поддерживает Нац политику начали убивать?
Сарсенбаев, Нуркадилов, Алиев...тоже осмелились бросить вызов.. и теперь мертвы. как говориться в чужом глазу...
Цитата:
abaika95:
И огромные территории страны потеряли по глупости?
Никто ведь в здравом уме и трезвой памяти и подумать не мог, что Путлер начнет оттяпывать территории.. Теперь вот, снова ботоксный речь о "подарочках" республикам завел...