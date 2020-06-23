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≡ Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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§ abaika95
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где "Юля" спец по болезням чиновников?) Давай, выдай что-нибудь
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§ сайлау курманов
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется этот батукаев сразу после освобождения сбежал в Россию , где тоже занялся старым бандитским ремеслом,
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§ юля елиссева
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подлизайка, очень надеюсь на то, что власть у нас сменится и нурлыботы тоже будут сидеть за решеткой. Очень надеюсь что будут сидеть в тюрьме вместо Челаха реальные убийцы пограничников...
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/очень надеюсь на то, что власть у нас сменится и нурлыботы тоже будут сидеть за решеткой. Очень надеюсь/



Смотри "юля" мысли иногда материальны) и может получится как вна Украине) и к власти придут дяди и тети для которых и твоё проживание в стране покажется им обременяющим) лес рубят щепки летят и этой щепкой может оказаться кто угодно)
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§ юля елиссева
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и может получится как вна Украине)

я очень хочу, чтобы у нас как в Украине выпнули старую власть и таки начали строить гражданское общество. Но, наш пассивный народ недостоин "Революции Достоинства".
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/очень хочу, чтобы у нас как в Украине выпнули старую власть и таки начали строить гражданское общество/



И Русский язык запретили? И нацистов начали прославлять? И всех неугодных кто не поддерживает Нац политику начали убивать? И огромные территории страны потеряли по глупости?
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§ юля елиссева
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.06.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И Русский язык запретили?

Подлизайка, ты чего, опять кремлеской пропаганды насмотрелся?
Цитата:
abaika95:
И нацистов начали прославлять?

у нас тоже, без всяких революций, сделали героем фашиста Мустафу Чокая...
Цитата:
abaika95:
И всех неугодных кто не поддерживает Нац политику начали убивать?

Сарсенбаев, Нуркадилов, Алиев...тоже осмелились бросить вызов.. и теперь мертвы. как говориться в чужом глазу...
Цитата:
abaika95:
И огромные территории страны потеряли по глупости?

Никто ведь в здравом уме и трезвой памяти и подумать не мог, что Путлер начнет оттяпывать территории.. Теперь вот, снова ботоксный речь о "подарочках" республикам завел...
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/нас тоже, без всяких революций, сделали героем фашиста Мустафу Чокая./




Да ну?) Неужто? И факельные шествия каждый год проводят в его честь?) Что-то не заметил а ты?)



Цитата-/Сарсенбаев, Нуркадилов, Алиев...тоже осмелились бросить вызов.. и теперь мертвы. как говориться в чужом глазу.../


Ну так и проверь у себя в глазу ничего не чешется от сотни убитых на Донбассе и десятков в Одессе ?



Цитата-/Теперь вот, снова ботоксный речь о "подарочках" республикам завел.../


Рагульной пропаганды насмотрелась? Зрада и перемога это называеться
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§ сайлау курманов
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, не надо сориться, я вот верю, что не зря Путин запросил ещё сроку, думаю он разгонит олигархат, национализирует предприятия и вернёт народу. Не зря он это делает, чекист, коммунист
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§ Мишаня
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.06.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
думаю он разгонит олигархат, национализирует предприятия и вернёт народу. Не зря он это делает, чекист, коммунист

Толсто. Очень толсто! Неприкрытый сарказм )))
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§ Мишаня
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.06.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ничего не чешется от сотни убитых на Донбассе и десятков в Одессе ?

Твоя имя не Киселев или Соловьев? Те всегда в сторону прыгают - посмотрите как плохо на Украине! Не надо выглядывать солому в чужом глазу. Живите со своим бревном.
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§ abaika95
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/всегда в сторону прыгают - посмотрите как плохо на Украине! Не надо выглядывать солому в чужом гла/




Я привел пример страны где недавно сменилась власть) с таким же успехом можно привести Киргизию и ее революции,что народ в итоге лучше жить стал?) Революция съела своих детей и это уже почти закон) а бревно а глазу конечно есть только некоторые кроме него не видят, что, если его усиленно крутить то и второй глаз можно повредить
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§ maxsaf
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7111
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Простой вопрос - вы хотите жить лучше? Если да, то каким образом это осуществить?
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