abaika95 Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4230

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата-/нас тоже, без всяких революций, сделали героем фашиста Мустафу Чокая./









Да ну?) Неужто? И факельные шествия каждый год проводят в его честь?) Что-то не заметил а ты?)







Цитата-/Сарсенбаев, Нуркадилов, Алиев...тоже осмелились бросить вызов.. и теперь мертвы. как говориться в чужом глазу.../





Ну так и проверь у себя в глазу ничего не чешется от сотни убитых на Донбассе и десятков в Одессе ?







Цитата-/Теперь вот, снова ботоксный речь о "подарочках" республикам завел.../





Рагульной пропаганды насмотрелась? Зрада и перемога это называеться