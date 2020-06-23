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§ NG.kz
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области зарегистрированы 33 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 22 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.
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§ Сергей kst
Re: Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39011

Все это потому,что по сокращали больницы и поликлиники,нет грамотных специалистов.А то,что осталось,не справляется с наплывом,взять хотя бы случай в Актобе.Поэтому и вводят ограничения да локДАУНЫ всякие.
Вот что понаделали эфективные менеджеры,оптимизировали медицину,оптимизаторы фиговы.Осталось оптимизировать образование(что они уже делают),полицию и армию.И все-страны нет.
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* Тот самый
Re: Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекорд побит, за 22 июня у нас ещё +62 бессимптомных, т.е. +95 в сумме. А за 21е только +55.
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* Сергей_я
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Рекорд побит, за 22 июня у нас ещё +62 бессимптомных, т.е. +95 в сумме. А за 21е только +55.

Вот интересно, таким макаром бессимптомные к скажем середине лета раза в 3-4 обгонят тех, кто с симптомами.
И будет ли смысл тогда считать и ограничивать? Боятся болезни которой 50% болеют бессимптомно, из симптомных 90% болеют просто как обычная простуда.
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§ Трезвый
Re: Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией...
Трезвый


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Сообщений: 13
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зараженые уже про города наверное, ходят кашляют, а к врачам не обращаются. У меня такие и среди знакомых и родственников есть. Мозги отсутствуют у таких людей напрочь.
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§ Горожанин_kst
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1633
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 23.06.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Неправильная информация. 80 % болеет бессмимптомно. Из оставшихся 20 только 5% болеют с осложнениями. Не считая группы риска,это люди после 65 и хроники.
Вроде так ВОЗ говорит
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* Сергей_я
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трезвый:
Зараженые уже про города наверное, ходят кашляют, а к врачам не обращаются. У меня такие и среди знакомых и родственников есть. Мозги отсутствуют у таких людей напрочь.

таких знакомых всегда у всех валом. Это с короной никак не связано. К врачам сами врачи говорят обращаться только когда есть температура, помимо кашля и прочих признаков ковида.
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§ Трезвый
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
Трезвый


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Сообщений: 13
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало ли что врачи говорят, они не хотят всех повально проверять. Надо требовать сдачи анализов. В том году летом я не припомню столь повальных больных среди моих знакомых летом .
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* Тот самый
Re: Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией...
Тот самый


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Сообщений: 798
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Боятся болезни которой 50% болеют бессимптомно, из симптомных 90% болеют просто как обычная простуда.


Даже у 80,9% проходит в лёгкой форме (или бессимптомно), 13,8% требуется госпитализация, 4,7% - интенсивная терапия. Другой вопрос, что 4,7% от 18 млн - больше 800 тысяч населения, если они обратятся разом, то будет коллапс.
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* Сергей_я
Рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией повторился в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Другой вопрос, что 4,7% от 18 млн - больше 800 тысяч населения, если они обратятся разом, то будет коллапс.

Разом то не обратятся, если с самолета никто не будет вирус распылять. Белорусы живы, без всяких карантинов. Да проблема есть, но геноцидом пока не пахнет.
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