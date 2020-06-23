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§ NG.kz
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения
NG.kz

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Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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§ abaika95
Re: Экс-президента Кыргызстана Атамбаева приговорили к 11 годам...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где "Юля" спец по болезням чиновников?) Давай, выдай что-нибудь
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