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≡ "Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде выяснилось, что земля уже не принадлежит медицинскому колледжу. Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник утверждали обратное.
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§ Сергей kst
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник заявляли: земля с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу и они вправе строить там, что захотят. Но на предварительном слушании представитель колледжа пояснил, что земля принадлежала КВМК до 2018 года, а потом была передана управлению строительства Костанайской области.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39009

Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?В обоих случаях-таким не место на их постах.Вообще,рыба гниет с головы.Но где же найти такую расческу,которая хорошенько прочешет вшивые патлы. :lol:
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§ peshexod
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 23.06.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?

То или другое, но в итоге распространение недостоверной информации и жалоба жителями уже отправлена.
https://moisosedi.kz/images/dokumenti/zhaloba-gossluzhba.pdf
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§ abaika95
"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?/




Это называеться манипуляция, могли сразу сказать что земля городу принадлежит но тогда жильцы резонно бы давили на то что земли у города полно,стройте за городом.Хотя всё возможно что и некомпетентность, суд разберётся



Цитата-/жалоба жителями уже отправлена.https://moisosedi.kz/images/dokumenti/zhaloba-gossluzhba.pdf/



Очень интересная форумилровка у вас
"мы и жильцы соседних домов собрались для обсуждения......в этот же вечер без нашего приглашения к нам во двор приехали..и.т.п."

Если прописывать то я думаю надо писать что без вашего приглашения на сходку или собрание жильцов двора, что вы их мол заранее не приглашали а они приехали по факту, тут же у вас получается что сходка прошла и тут к вам во двор чужаки ещё заявились без вашего приглашения ) вообщем словесный казус)
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§ Козлов я
Re: "Хотим признать стройку незаконной!" -...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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