abaika95 "Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4221

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата-/Ну вот что это,откровенная ложь,или некомпетентность гос.представителей?/









Это называеться манипуляция, могли сразу сказать что земля городу принадлежит но тогда жильцы резонно бы давили на то что земли у города полно,стройте за городом.Хотя всё возможно что и некомпетентность, суд разберётся







Цитата-/жалоба жителями уже отправлена.https://moisosedi.kz/images/dokumenti/zhaloba-gossluzhba.pdf/







Очень интересная форумилровка у вас

"мы и жильцы соседних домов собрались для обсуждения......в этот же вечер без нашего приглашения к нам во двор приехали..и.т.п."



Если прописывать то я думаю надо писать что без вашего приглашения на сходку или собрание жильцов двора, что вы их мол заранее не приглашали а они приехали по факту, тут же у вас получается что сходка прошла и тут к вам во двор чужаки ещё заявились без вашего приглашения ) вообщем словесный казус)