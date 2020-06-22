yudjin Re: Сколько живет брусчатка в Костанае? #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6719

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:42 А вы заметили, что всё что не делается в последние годы, то всё получается через одно место, очень плохого качества, выглядит еще хуже, чем было и кроме освоения бабла в нужных карманах ничем не запоминается.



Раз речь про брусчатку и время, то сегодня прогулялся вдоль проспекта Абая.

И что бросается в глаза... "кулагинская" брусчатка до сих пор вполне цивильная и не крошится, а главное лежит ровно, без провалов.







И лежит уже лет 10.



А это "мухамбетовская" кладка:









И так во всей городской инфраструктуре...

каков поп, таков и приход, как грится..