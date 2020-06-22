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§ NG.kz
Сколько живет брусчатка в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое в районе ж/д вокзала, где сейчас идет ремонт, в редакцию "НГ" прислала подписчица @happinnes_be. Ее поразило, что новая брусчатка уже в неприглядном состоянии.
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§ drakon
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две недели? Это - срок.
Тому, кто её - закупил... 8-) :-o
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§ Козлов я
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо после ремонта улиц на них ставить таблички, чтобы жители потом знали, кто это делал и кого поминать в своих молитвах ;-)

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§ юля елиссева
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1591
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.06.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас придет подлизайка и скажет что так и было задумано!
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§ drakon
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
что так и было задумано!

Не, он сегодня, локдаунами - занимается... :lol: :oops:
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§ Butch
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо! Это Дааа! Дороги у нас нынче совсем в стиле ультра-лайт. Новый асфальт не то что весной со снегом сходит - после первого же дождика смывается. И брусчатка такая же, в руку берешь, а она на составные элементы рассыпается. Так-то в неё цемент класть положено, да желательно не порченый, не просроченный. А на что лендкрузеры да лексусы 5-6-литровые покупать? Если цемент класть, то максимум на какую-нибудь корейскую машинку денег хватит.
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§ abaika95
Сколько живет брусчатка в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.06.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что так и было задумано!/




"юля" на локдауны не успела первое слово дать ну хоть тут конферонсье успела) хвалю,так и было задумано
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§ yudjin
Re: Сколько живет брусчатка в Костанае?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6719
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы заметили, что всё что не делается в последние годы, то всё получается через одно место, очень плохого качества, выглядит еще хуже, чем было и кроме освоения бабла в нужных карманах ничем не запоминается.

Раз речь про брусчатку и время, то сегодня прогулялся вдоль проспекта Абая.
И что бросается в глаза... "кулагинская" брусчатка до сих пор вполне цивильная и не крошится, а главное лежит ровно, без провалов.



И лежит уже лет 10.

А это "мухамбетовская" кладка:




И так во всей городской инфраструктуре...
каков поп, таков и приход, как грится..
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§ abaika95
Сколько живет брусчатка в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4221
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/кулагинская" брусчатка до сих пор/

Цитата-/А это "мухамбетовская" кладка:/



А ну эти,великие акимы города Костанай-Кулагин и Мухамбетов) в Лисаковске и Житикаре надо ещё проверить они же и там акимами городов были)
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