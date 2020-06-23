Цитата: Тот самый:

Рекорд побит, за 22 июня у нас ещё +62 бессимптомных, т.е. +95 в сумме. А за 21е только +55.

Вот интересно, таким макаром бессимптомные к скажем середине лета раза в 3-4 обгонят тех, кто с симптомами.

И будет ли смысл тогда считать и ограничивать? Боятся болезни которой 50% болеют бессимптомно, из симптомных 90% болеют просто как обычная простуда.