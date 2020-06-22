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≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39154
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Два Один в Астане случай другой в Алмате На местах косяки всегда есть

Неужели верите телевизору? Два это то что дошло до СМИ, а на деле их тысячи по стране. 5 тыщ в руки и едь через любой пост. Ничего личного, всего лишь бизнес. Цитата:
abaika95:
Никто вроде и не контролирует,основной аспект делают на самосознание народа которого как оказалось нет)

Вот именно, особо не контролируют, а делают вид, ну и суммы выделяются то полные.Если б делали реальную дезинфекцию в нужных местах, если б реально ВСЕХ (ВСЕЕЕЕХ вообще всех, и на лексусах и знакомых и блатных) ограничивали в движении, а не только простых, возможно ситуация с вирусом была бы лучше.
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4217
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Неужели верите телевизору? Два это то что дошло до СМИ, а на деле их тысячи по стране./



Да и где же всё запечетленное?) Странно живём в мире где у каждой малолетки есть телефон с видео а сняли всего два случая нарушений) остальные в пустыне происходили значит)



Цитата-/Вот именно, особо не контролируют, а делают вид, ну и суммы выделяются то полные/



Суммы на что? На посты,уже писал тут это даже не способ выявления больных а психологическое давление на население,логика такая есть пост-будут меньше ездить между городами,заражать друг друга



Цитата-/Если б делали реальную дезинфекцию в нужных местах, если б реально ВСЕХ (ВСЕЕЕЕХ вообще всех, и на лексусах и знакомых и блатных) ограничивали в движении, а не только простых, возможно ситуация с вирусом была бы лучше./



Дезинфекция полезна только когда люди большинством дома сидят,иначе смысла нет подъезды обрабатывать когда все туда сюда шатаются


Про лексусы которые заражают, у вас есть статитистика сколько блатных на лексусах заразили людей?)
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§ drakon
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19440
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про лексусы которые заражают, у вас есть статитистика сколько блатных на лексусах заразили людей?)

А что? Ваш Первый, Министры, их замы, Иностранные Послы -
заражаются. Они что? посреди "Копеек"- ездят?... :lol: :-o
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4217
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что? Ваш Первый, Министры, их замы, Иностранные Послы -заражаются. Они что? посреди "Копеек"- ездят?./


Дедушка купите себе очки, я писал про "заражают" а не заразились,заражаются то все подряд и скотники и министры
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§ drakon
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19440
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я писал про "заражают" а не заразились,

Ну и кто заразил Первого?... :-o
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§ abaika95
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4217
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.06.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну и кто заразил Первого?



Как? Вы спец по нашим делам и ещё не вкурсе?)) Позор
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2965
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да и где же всё запечетленное?) Странно живём в мире где у каждой малолетки есть телефон с видео а сняли всего два случая нарушений) остальные в пустыне происходили значит)

Вот теперь я окончательно понял, что общаюсь с человеком, который из принципа не видит того, что на глазах. Вы еще скажите на дорогах взяток не берут, нету же заснятых случаев. А нуда, есть 2-3 в месяц,все остальные исправно или не нарушают, или несут штрафы в казну. И взяток никто не берет у нас в городе, кроме Тарасова и там какой-то зам Цимбалюка, остальные никогда и не брали или кто брал все 100% сидят в местах не столь отдаленных.
Цитата:
abaika95:
Про лексусы которые заражают, у вас есть статистика сколько блатных на лексусах заразили людей?)

Да столько же сколько и те, кто ходит гулять на улице без масок, и руки не моет. Вы как обычно не видите сути, но в принципе это и не удивительно. Таким как вы нельзя это видеть, в методичке написано что запрещено.
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