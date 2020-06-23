Сергей kst Re: Еще один человек скончался от коронавируса в Костанайской... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 77

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:58 Зачем вообще открыли сообщение с Астаной,Шымкентом и Алматы??

Там самое большое количество заболевших, а значит и носителей.

Ка специально сделали,что бы заново вводить ограничения,при, в разы увеличившимся числе заболевших.Теперь нужно снова и снова выделять средства на сан обработку и другие мероприятия.Молодцы.