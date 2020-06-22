Цитата: abaika95:

Да и где же всё запечетленное?) Странно живём в мире где у каждой малолетки есть телефон с видео а сняли всего два случая нарушений) остальные в пустыне происходили значит)

Вот теперь я окончательно понял, что общаюсь с человеком, который из принципа не видит того, что на глазах. Вы еще скажите на дорогах взяток не берут, нету же заснятых случаев. А нуда, есть 2-3 в месяц,все остальные исправно или не нарушают, или несут штрафы в казну. И взяток никто не берет у нас в городе, кроме Тарасова и там какой-то зам Цимбалюка, остальные никогда и не брали или кто брал все 100% сидят в местах не столь отдаленных.

Цитата: abaika95:

Про лексусы которые заражают, у вас есть статистика сколько блатных на лексусах заразили людей?)

Да столько же сколько и те, кто ходит гулять на улице без масок, и руки не моет. Вы как обычно не видите сути, но в принципе это и не удивительно. Таким как вы нельзя это видеть, в методичке написано что запрещено.