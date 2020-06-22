Цитата: abaika95:

Два Один в Астане случай другой в Алмате На местах косяки всегда есть

Неужели верите телевизору? Два это то что дошло до СМИ, а на деле их тысячи по стране. 5 тыщ в руки и едь через любой пост. Ничего личного, всего лишь бизнес. Цитата: abaika95:

Никто вроде и не контролирует,основной аспект делают на самосознание народа которого как оказалось нет)

Вот именно, особо не контролируют, а делают вид, ну и суммы выделяются то полные.Если б делали реальную дезинфекцию в нужных местах, если б реально ВСЕХ (ВСЕЕЕЕХ вообще всех, и на лексусах и знакомых и блатных) ограничивали в движении, а не только простых, возможно ситуация с вирусом была бы лучше.