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≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ Сергей_я
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2963
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.06.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Два Один в Астане случай другой в Алмате На местах косяки всегда есть

Неужели верите телевизору? Два это то что дошло до СМИ, а на деле их тысячи по стране. 5 тыщ в руки и едь через любой пост. Ничего личного, всего лишь бизнес. Цитата:
abaika95:
Никто вроде и не контролирует,основной аспект делают на самосознание народа которого как оказалось нет)

Вот именно, особо не контролируют, а делают вид, ну и суммы выделяются то полные.Если б делали реальную дезинфекцию в нужных местах, если б реально ВСЕХ (ВСЕЕЕЕХ вообще всех, и на лексусах и знакомых и блатных) ограничивали в движении, а не только простых, возможно ситуация с вирусом была бы лучше.
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