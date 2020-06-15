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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 17.06.20 - 19:33
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|Сейчас,летом,особенно остро у владельцев частных домов,газонных территорий встает вопрос о стрижке газона. Чаще всего для этого используют триммер для газона, тем более,что они продаются свободно. Кто разбирается,то знает,что внутри триммера стоит леска,которая режет траву.Но бывают ситуации,когда леска испортилась и под рукой другой нет. Предлагаю вместо лески использовать пластиковые стяжки, как на фото. Длину отрегулируйте сами. Удачи!
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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 23.06.20 - 10:41
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|МИНИ-СЕЙФ В ДОМЕ.
В каждой семье имеются какие-то денежные накопления, ювелирные изделия, просто памятные вещи, которые не хотелось бы потерять во время "визита незваных гостей". Для их хранения можно купить сейф в магазине,но стоит это удовольствие дороговато.Поэтому хозяева прячут ценности в тумбочках, среди белья, даже в холодильниках. Все эти места известны домушникам и обчищаются на "раз-два".
Предлагается вариант домашнего мини-сейфа в стене.Устраивается ниша размером примерно 18х9х6,5 см, а передней стенкой будет служить обычная электрическая розетка. Желательно, чтобы все розетки в доме были одинаковыми, это запутает "визитеров".
Также есть и другие варианты мини-сейфов.
Сейф-книжная полка.
Сейф- часы.
Сейф- книга.
Вариантов может быть много. Удачи!
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