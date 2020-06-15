/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Советы на каждый день		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 4 из 4«1234
Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.06.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК РАСПУТАТЬ ЗАТЯНУТЫЕ УЗЕЛКИ НА ШНУРКАХ
Чтобы распутать затянутые узлы на шнурках обуви воспользуйтесь женскими "невидимками" в качестве рычага. Удачи!
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.06.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинальненько сделать шнуровку на обуви


Чем оттереть пятна с одежды
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас,летом,особенно остро у владельцев частных домов,газонных территорий встает вопрос о стрижке газона. Чаще всего для этого используют триммер для газона, тем более,что они продаются свободно. Кто разбирается,то знает,что внутри триммера стоит леска,которая режет траву.Но бывают ситуации,когда леска испортилась и под рукой другой нет. Предлагаю вместо лески использовать пластиковые стяжки, как на фото. Длину отрегулируйте сами. :lol: Удачи!
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.06.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и после работы с триммером в жаркий день так хочется выпить холодненького пивка! Или друзья позвонили и сказали, что будут через 20 минут, а у вас пиво только теплое... Для этого оборачиваете бутылки с пивом мокрыми бумажными полотенцами и кладете в морозильник. Через 15 минут пиво будет ледяным. Но не перебарщивайте с ним, кашель от холодного пива и кашель от Ковид врачи часто путают!
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.06.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джинсы давно стали непременным атрибутом у разных поколений населения.Их можно одеть и на работу и в гости. И бывает очень неприятно,когда ослабшая "молния" на ширинке постоянно сползает вниз и приходится все время ее проверять. Есть быстрый способ избавления от этого,но потом все равно придется идти в ателье.
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.06.20 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуманный способ, чтобы ваш питомец не убежал
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.06.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы занимаетесь спортом,но в вашем спортивном костюме нет карманов,чтобы положить ключи от квартиры или машины. Но у вас есть шнурки на кроссовках!



[Исправлено: Козлов я, 20.06.2020 - 21:45]
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-никакой юморной совет по налаживанию взаимоотношений полов.
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МИНИ-СЕЙФ В ДОМЕ.
В каждой семье имеются какие-то денежные накопления, ювелирные изделия, просто памятные вещи, которые не хотелось бы потерять во время "визита незваных гостей". Для их хранения можно купить сейф в магазине,но стоит это удовольствие дороговато.Поэтому хозяева прячут ценности в тумбочках, среди белья, даже в холодильниках. Все эти места известны домушникам и обчищаются на "раз-два".
Предлагается вариант домашнего мини-сейфа в стене.Устраивается ниша размером примерно 18х9х6,5 см, а передней стенкой будет служить обычная электрическая розетка. Желательно, чтобы все розетки в доме были одинаковыми, это запутает "визитеров".


Также есть и другие варианты мини-сейфов.
Сейф-книжная полка.


Сейф- часы.


Сейф- книга.


Вариантов может быть много. Удачи!
Профайл

§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Козлов, ты "наводчик",
чтоли?... :lol: :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 1
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 72.49 Ko -
^ Наверх