Козлов я Советы на каждый день #54





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1426

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 МИНИ-СЕЙФ В ДОМЕ.

В каждой семье имеются какие-то денежные накопления, ювелирные изделия, просто памятные вещи, которые не хотелось бы потерять во время "визита незваных гостей". Для их хранения можно купить сейф в магазине,но стоит это удовольствие дороговато.Поэтому хозяева прячут ценности в тумбочках, среди белья, даже в холодильниках. Все эти места известны домушникам и обчищаются на "раз-два".

Предлагается вариант домашнего мини-сейфа в стене.Устраивается ниша размером примерно 18х9х6,5 см, а передней стенкой будет служить обычная электрическая розетка. Желательно, чтобы все розетки в доме были одинаковыми, это запутает "визитеров".





Также есть и другие варианты мини-сейфов.

Сейф-книжная полка.





Сейф- часы.





Сейф- книга.





Вариантов может быть много. Удачи!