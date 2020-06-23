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§ NG.kz
В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. В среду переменная облачность сохранится, но есть вероятность дождя и грозы днём. Подробный прогноз погоды - здесь.
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§ Сергей kst
Re: В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
Сергей kst


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Сообщений: 75
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синоптики ассоциируются с шаманами,танцующими с бубном.Или гадалками,смотрящими в хрустальный шар))- Две прошлые недели обещали дожди с грозами,шквал и возможный град.Погоду на завтра-ждите через две недели.
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§ ZXC
Re: В Костанае без осадков - прогноз погоды на ближайшие дни
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 23.06.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точный прогноз на завтра слушайте послезавтра.
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