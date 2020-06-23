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§ NG.kz
Как будет работать полиция в режиме локдауна, пояснили в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для исполнения требований, указанных в обращении главного государственного санитарного врача Костанайской области, в городах будут работать мобильные посты полиции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП.
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§ директор пляжа
Re: Как будет работать полиция в режиме локдауна, пояснили в ДП...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.06.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять все ездить будут мол на работу, только толку вот от этого всего..
как наша полисия нас бережет? штрафами да нервотрепками.. границу с Астаны бы закрыли умники и всего делов..
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§ Козлов я
Как будет работать полиция в режиме локдауна, пояснили в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.20 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря ни на что, С ПРАЗДНИКОМ, КАЗАХСТАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ!!!
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