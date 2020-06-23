директор пляжа Re: Как будет работать полиция в режиме локдауна, пояснили в ДП... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 461

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:14 опять все ездить будут мол на работу, только толку вот от этого всего..

как наша полисия нас бережет? штрафами да нервотрепками.. границу с Астаны бы закрыли умники и всего делов..