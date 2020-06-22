Цитата: abaika95:

А где они пишут что они вот молодцы?) Комплексно эти меры по орграждению верные и нужные но а на местах понятное дело всплывают косяки без них никуда)

Да как оно нужное, если это все только на бумаге? Сколько было роликов как в Алмате, Астане люди на люксовых авто на посту даже не останавливались, и никто и не пытался даже помешать. От полумер, которые вводят у нас толку чуть больше чем ноль. Если не можете контролировать население, то тогда не нужно создавать видимость что вы его контролируете.



[Исправлено: Сергей_я, 23.06.2020 - 09:36]