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§ NG.kz
Два автобуса столкнулись в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39148
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 22 июня, утром в 7.17 на пр. Кобланды батыра, в районе остановки "Пожарное депо". Фото и видео в редакцию прислали очевидцы.
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§ Козлов я
Re: Два автобуса столкнулись в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.06.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Rexyn
Re: Два автобуса столкнулись в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 216
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 22.06.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От пресс-службы департамента полиции поступил ответ:

"В дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршрутных автобусов никто не пострадал. ДТП произошло в г.Костанай на проспекте Кобланды Батыра около Поликлиники №3. 61-летний водитель, управляя автобусом №13, марки Мерседес, не соблюдая дистанцию совершил столкновение с маршрутным автобусом №5, марки Вольво. По факту ДТП собран административный материал для принятия процессуального решения"
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§ Сергей kst
Re: Два автобуса столкнулись в Костанае
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти "автобусники",любят они в догонялки играть,даже если в автобусе люди.Кто опередил-тот и забрал пассажиров.
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