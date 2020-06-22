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≡ Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39148
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ elektron
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не, ключевое было - Цитата:
elektron:
в Белоруссии без всяких ограничений, на почти 60 тыс. инфицированных, всего 350 умерших. Примерно 0,5%

А в КЗ, несмотря на все ограничительные и в том числе ЧП меры процент даже выше получается.
Тут или не от того мрут или не так считают. 8-)
"Вы зачем ужика мучаете?" (с)
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то смертность резко взлетит до 2 млн

Почему людям настолько хочется бояться, что они готовы выдумывать самое невероятное?! :lol: Их всего 9,5 млн.!!!!
На самом деле отличие в количестве с ограничительными мерами и без них не составит даже x*2 в одной конкретной стране.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7108
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Их всего 9,5 млн.!!!!

С ограничительными мерами. И прирост увеличивается. Без ограничений уже бы все закончилось. С 50 млн умерших.
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§ Добринцофф
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7333
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.06.20 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в том числе дачных маршрутов;

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39001#855343

То есть в выходные на дачи автобусы не будут ездить.
А как же Юджин поедет на дачу?
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7108
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.20 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А как же Юджин поедет на дачу?

Он отомстит новым репортажем о засохших и спиленных деревьях))
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§ Сергей kst
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 23.06.20 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но это не зависело от наших госуправленцев и не зависит. Наоборот, Fly Arystan анонсировал новые рейсы в самые заражённые регионы: Атырау (1440 +1061 = 2 501 заражённых) и Шымкент (597+972=1 569 заражённых).
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39001&start=30&1592877666

Касаемо Флай Арыстан -еще как зависит!Это новый лоукостер -низко бюджетная авиакомпания,еще по поручению Назарбаева.
Поэтому,все что ни делается у нас-делается с ведома и одобрения гос.органов.Они всегда в курсе дел.Даже если в компании нет гос.участия-всеравно,лоббируются интересы,естественно за хорошие пожертвования,либо высокопоставленный чиновник имеет долю.
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§ yudjin
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6718
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А как же Юджин поедет на дачу?

Ой бай, Володя, как трогательно! В час ночи не спать, за меня переживать.
Больше ничего по теме не интересует, а только как я поеду на дачу?
Спасибо за заботу, но тебя просить не буду. Когда тебе... вагоны же стоят, арбузы второй партией уже подойдут.

Цитата:
maxsaf:
Он отомстит новым репортажем о засохших и спиленных деревьях))

Как знал, как знал... правда не о засохших, а просто спиленных лиственницах и березах.
Следишь за мной что ли, канадский шпион. Интересно, в фазанке учили этому? ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то странные меры, или опять посадите на жёсткий карантин, с условием что никто с голоду не помрут, или пусть течет самотёком, там видно будет. Надеюсь на улице не будут валяться трупы...
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§ таноми52
Re: Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1818
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.06.20 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправте, пожалуйста, "оРГаничительные меры"
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