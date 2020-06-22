Цитата: Добринцофф:

А как же Юджин поедет на дачу?

Ой бай, Володя, как трогательно! В час ночи не спать, за меня переживать.

Больше ничего по теме не интересует, а только как я поеду на дачу?

Спасибо за заботу, но тебя просить не буду. Когда тебе... вагоны же стоят, арбузы второй партией уже подойдут.



Цитата: maxsaf:

Он отомстит новым репортажем о засохших и спиленных деревьях))

Как знал, как знал... правда не о засохших, а просто спиленных лиственницах и березах.

Следишь за мной что ли, канадский шпион. Интересно, в фазанке учили этому?