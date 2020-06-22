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§ NG.kz
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО выступил сегодня, 22 июня с обращением "Об усилении ограничительных мер в условиях карантина". Часть мер вступает в силу 23 июня, часть - 27 июня.
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§ elektron
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не, ключевое было - Цитата:
elektron:
в Белоруссии без всяких ограничений, на почти 60 тыс. инфицированных, всего 350 умерших. Примерно 0,5%

А в КЗ, несмотря на все ограничительные и в том числе ЧП меры процент даже выше получается.
Тут или не от того мрут или не так считают. 8-)
"Вы зачем ужика мучаете?" (с)
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§ Butch
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.06.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
то смертность резко взлетит до 2 млн

Почему людям настолько хочется бояться, что они готовы выдумывать самое невероятное?! :lol: Их всего 9,5 млн.!!!!
На самом деле отличие в количестве с ограничительными мерами и без них не составит даже x*2 в одной конкретной стране.
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§ maxsaf
Устанавливается режим локдауна - жесткие органичительные меры вновь ввели в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Их всего 9,5 млн.!!!!

С ограничительными мерами. И прирост увеличивается. Без ограничений уже бы все закончилось. С 50 млн умерших.
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