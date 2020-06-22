Цитата: maxsaf:



Не, ключевое было - Цитата: elektron:

в Белоруссии без всяких ограничений, на почти 60 тыс. инфицированных, всего 350 умерших. Примерно 0,5%

А в КЗ, несмотря на все ограничительные и в том числе ЧП меры процент даже выше получается.

Тут или не от того мрут или не так считают.

"Вы зачем ужика мучаете?" (с)